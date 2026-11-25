Джигурда закатил скандал в больнице — ему запретили курить и заниматься сексом
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Актёру и шоумену Никите Джигурде запретили курить после перенесённого инфаркта. Медики предупредили артиста об опасности никотина для его здоровья, однако тот болезненно отреагировал на ограничение и устроил скандал в больнице. Об этом сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, врачи объяснили Джигурде, что курение повышает риск повторных сердечных приступов, образования тромбов и внезапной сердечной смерти. Несмотря на первоначальное недовольство, артист в итоге согласился с требованиями медиков. Сейчас он не курит.
Кроме того, шоумену рекомендовали временно отказаться от алкоголя, секса и интенсивных физических нагрузок. Эти ограничения связаны с необходимостью восстановления после сердечного приступа.
Ранее сообщалось, что Джигурде провели коронарографию и установили стент — специальную конструкцию, которая помогает поддерживать просвет коронарной артерии и восстанавливать кровоток. После операции давление артиста нормализовалось.
Однако 25 ноября стало известно об ухудшении его состояния. По словам супруги шоумена Марины Анисиной, накануне его перевели из реанимации в обычную палату, но затем снова вернули в отделение интенсивной терапии.