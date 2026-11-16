Российская фигуристка Александра Трусова вызвала восторг иностранных болельщиков четверным лутцем на тренировке перед Гран-при США Skate America 2026. После публикации видео сложнейшего прыжка пользователи Reddit принялись обсуждать не только техническую форму спортсменки, вернувшейся на международные соревнования после рождения сына, но и её материнство. Один из фанатов даже придумал шутливую фразу, которая быстро разошлась по комментариям.

«В прогоне всё прошло не очень хорошо, поэтому она такая: „Подержите моего Мишу!“ — и пошла прыгать», — написал пользователь сообщества FigureSkating на Reddit.

Шутка оказалась настолько удачной, что другие участники обсуждения начали повторять её в комментариях. Речь, конечно, не о реальных словах Трусовой: поклонники обыграли тот факт, что фигуристка приехала на соревнования вместе с маленьким сыном Михаилом.

Но больше всего зрителей впечатлило само исполнение четверного лутца. Многие обратили внимание, насколько уверенно и легко выглядит сложный элемент в исполнении 22-летней спортсменки.

«Когда у неё получается, это выглядит так непринуждённо», — отметил один из пользователей.

Другой болельщик обратил внимание на изменения в технике Трусовой. По его мнению, приземления стали заметно эстетичнее, положение свободной ноги улучшилось, а движения выглядят более контролируемыми, чем раньше.

Особенно эмоционально фанаты восприняли возвращение Александры после рождения ребёнка. Один из комментаторов признался, что не ожидал вновь увидеть воспитанницу группы Этери Тутберидзе на таком уровне спустя несколько лет после её первых крупных международных успехов.

Трусова родила сына Михаила в августе 2025 года, а уже в сезоне-2026/27 вернулась в международную серию Гран-при. На Олимпийских играх 2022 года она вошла в историю женского фигурного катания, исполнив пять четверных прыжков в одной произвольной программе.

Теперь россиянка выступает под фамилией Игнатова, которую получила после свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым. При этом четверной лутц остаётся важнейшим элементом её нынешнего технического арсенала.

Поддержка зарубежных поклонников появилась ещё до завершения Skate America. Впоследствии Александра завоевала серебряную медаль с результатом 213,90 балла, уступив японке Ами Накаи.