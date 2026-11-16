Иностранные поклонники фигурного катания устроили дискуссию об оценках Александры Трусовой и Софьи Самоделкиной на этапе Гран-при США Skate America 2026. Поводом стали судейские протоколы произвольной программы: российская фигуристка получила почти на десять баллов меньше, чем неделей ранее в Китае, а выступающей за Казахстан Самоделкиной, по мнению некоторых болельщиков, занизили оценки за презентацию. Обсуждение развернулось на Reddit в сообществе FigureSkating.

«Саше почти на десять баллов меньше, чем на Кубке Китая? Серьёзно?» — удивился один из участников обсуждения.

Основания для сравнения действительно есть. На этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне Трусова получила за произвольную программу 148,90 балла, а на американском турнире в Эверетте — 139,66. Разница составила 9,24 балла.

Однако официальные протоколы Международного союза конькобежцев показывают, что основная потеря пришлась на техническую оценку. За элементы Трусова получила 75,31 балла против 83,01 в Китае. Ещё 1,54 балла фигуристка потеряла на компонентах программы.

Особенно заметно изменилась оценка четверного лутца. В Китае прыжок принёс Александре 14,29 балла, а в США — только 11,34. На американском этапе техническая бригада отметила недокрут в четверть оборота, после чего итоговая надбавка за качество исполнения оказалась отрицательной.

Ещё более эмоциональная дискуссия развернулась вокруг Софьи Самоделкиной, которая представляет Казахстан. За произвольную программу фигуристка получила 137,56 балла, из которых 61,30 пришлось на компоненты.

«Самоделкина заслуживала более высокой оценки за презентацию. Если Саше ставят восьмёрки, то и Софье должны», — написал один из пользователей Reddit.

Особое внимание комментаторов привлёк разброс оценок за композицию программы Самоделкиной. Один из судей поставил ей 6,25 балла, другой — 8,50. При этом итоговая средняя оценка составила 7,39.

Часть участников обсуждения сочла такие различия чрезмерными. Другие отметили, что оценки за компоненты всегда содержат субъективный элемент, а спорные решения отдельных судей не обязательно свидетельствуют о предвзятости.

Несмотря на снижение баллов за произвольную программу, Трусова завоевала серебряную медаль Skate America, набрав 213,90 балла по сумме двух прокатов. Самоделкина завершила соревнования с результатом 198,59 балла.