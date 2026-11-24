Инстасамка потеряла 323 тыс. рублей на бизнесе с сухариками
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Продуктовый бизнес рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарьи Еропкиной) оказался убыточным. По итогам 2025 года компания ООО «Рич Флекс» ушла в минус на 323 тысячи рублей, следует из данных бухгалтерской отчётности предприятия, на которые обратили внимание наши коллеги из телеграм-канала «Звездач».
Фирму зарегистрировали в Москве в августе 2024 года. Среди направлений её деятельности были производство сухариков, печенья, безалкогольных напитков и их продажа. Инстасамка стала одной из совладельцев предприятия.
Первый год работы компания завершила с убытком в восемь тысяч рублей, а в следующем он вырос более чем в 40 раз. Выручку за оба отчётных периода предприятие не отразило, при этом кредиторская задолженность к концу 2025 года достигла 216 тысяч рублей.
Несмотря на неудачу со снеками, на ООО «Рич Флекс» оформили товарные знаки Popstar и Daisuki. Под первым брендом выпускались фирменные лимонады исполнительницы, второй планировалось использовать для косметической продукции.
В октябре 2026 года Инстасамка объявила о закрытии бренда газированных напитков. Артистку перестали устраивать условия сотрудничества с партнёрами, и она решила сосредоточиться на создании собственного музыкального лейбла.
«Я закрыла бренд. Я отказалась вести бизнес с газировками, потому что меня перестали устраивать условия в компании. В тот же момент у нас появилась возможность открыть свой музыкальный лейбл. Выбор очевиден», — объясняла певица.
Напомним, ещё в декабре 2025 года Life.ru рассказывал о подготовке к ликвидации компании Инстасамки по продаже снеков. Тогда сообщалось, что производство фирменных сухариков и чипсов так и не запустили, а у предприятия не было сотрудников и выручки. Тем не менее впоследствии компания продолжала числиться действующей.
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