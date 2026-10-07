За деньги — да: Инстасамка продаёт поклонникам личные встречи за миллионы

Инстасамка (Дарья Зотеева) предлагает поклонникам платные личные встречи в Дубае стоимостью от 799 990 рублей. Самый дорогой формат обойдётся почти в 3 млн, пишет «Звездач».

Минимальный тариф рассчитан на 45 минут и включает общение, совместный завтрак в ресторане, а также фото или видео. За два часа с артисткой придётся заплатить от 1 499 990 рублей, причём вместо утренней трапезы предусмотрен ужин. Шестичасовая программа стоит от 2 999 990 рублей и завершается на яхте.

Стоимость конкретного заказа фиксируется после оплаты. Последующие изменения прайса на уже оформленную услугу не распространяются. При этом указанные суммы являются стартовыми и начинаются именно с обозначенных значений.

Для тех, кто не готов отдавать сотни тысяч за очное знакомство, предусмотрен значительно более доступный вариант. В ноябре должна пройти закрытая онлайн-презентация нового альбома Инстасамки: обычный билет стоит 1990 рублей, VIP с доступом в чат — 3990. Пакет Premium с афтерпати и записью концерта на три месяца оценили в 13 320 рублей.

Ранее Инстасамка призналась, что головкружительный успех трека «За деньги — да» заставил её отложить переезд из России. По словам артистки, она хотела уехать ещё в 2022 году. Однако после выхода хита посыпались многочисленные коммерческие предложения, и планы пришлось изменить. Команда поехала «забирать свой лут» — пожинать плоды успеха. Предложений было очень много, поэтому они отправились хайпить в Москву.