Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* вызвал возмущение в соцсетях, назвав жителей сектора Газа «иными существами». После уточняющего вопроса во время интервью музыкант изменил формулировку.

Во время разговора артист использовал необычное определение в отношении населения палестинского анклава. Собеседник переспросил, считает ли вообще музыкант жителей Газы за людей.

«Ладно, человеческие существа, давайте так скажу», — ответил он.

Высказывание вызвало волну критики в интернете. Некоторые пользователи усмотрели в нём попытку разделить людей на разные категории и напомнили о прежних заявлениях израильских политиков в отношении палестинцев. На фоне обсуждения журналисты также вспомнили недавнюю публичную поддержку Макаревичем* премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее Life.ru рассказывал о критике Макаревича* после его разговора с Нетаньяху. Официальный представитель МИД России Мария Захарова усмотрела противоречие между прежними антивоенными заявлениями артиста и его поддержкой израильского премьера. В той беседе обсуждались отношения с Ираном и безопасность Израиля.