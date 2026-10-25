«Куда делся пацифистский пафос?»: Захарова высмеяла Макаревича* после встречи с Нетаньяху

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала музыканта Андрея Макаревича* после его разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Дипломат усмотрела противоречие между прежними пацифистскими заявлениями артиста и его нынешней позицией. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Поводом стала опубликованная беседа Макаревича* с израильским премьером, в ходе которой обсуждались в том числе отношения с Ираном и вопросы безопасности Израиля. Захарова обратила внимание, что музыкант, уехавший из России в 2022 году и выступавший против СВО, теперь демонстрирует поддержку политику, допускающему применение военной силы.

«Возникает вопрос: а куда делся весь этот пацифистский пафос?» — задалась вопросом представитель российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнила, что Макаревич* объяснял свою позицию по украинскому конфликту неприемлемостью насилия. Теперь же, по её оценке, артист не проявляет той же принципиальности при обсуждении действий Израиля против Ирана.

Отдельно Захарова затронула недавние обвинения Нетаньяху в адрес Москвы. Израильский премьер утверждал, что Россия причастна к распространению антисемитских материалов в интернете. Российский МИД отверг эти заявления, назвав их не соответствующими действительности.

Представитель ведомства упрекнула Макаревича* в том, что во время беседы с Нетаньяху он не попытался оспорить обвинения против страны, в которой прожил большую часть жизни и получил известность. Захарова напомнила о многолетней карьере музыканта в России, включая его работу на телевидении и общественную деятельность.

В завершение дипломат связала ситуацию с деятельностью Минюста РФ по выявлению иностранных агентов. По её мнению, история с Макаревичем* показывает обоснованность такого подхода.

Ранее Life.ru сообщал, что МИД России обвинил Нетаньяху в распространении информационных вбросов накануне выборов в Израиле. Поводом стали заявления премьера о предполагаемой причастности Москвы к антисемитской кампании в интернете. Российские дипломаты отвергли обвинения и напомнили о предложении наладить двустороннее сотрудничество в сфере информационной безопасности.