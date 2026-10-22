МИД РФ обвинил Нетаньяху в информационных вбросах перед выборами в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпочёл публичные обвинения в адрес России прямому диалогу по вопросам кибербезопасности. К такому выводу пришли в российском МИД, комментируя заявления израильского политика о якобы причастности Москвы к антиизраильской кампании в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что ещё в 2018 году Россия предложила Израилю заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности. Однако израильская сторона так и не ответила на инициативу.

По оценке МИД, налаженное взаимодействие профильных специалистов позволило бы избежать подобных обвинений и решать возникающие вопросы напрямую. Вместо этого, считают в Москве, израильский премьер сделал ставку на публичные заявления в разгар предвыборной кампании.

«С сожалением вынуждены констатировать, что глава израильского правительства диалогу профильных специалистов по тематике кибербезопасности предпочёл медийные вбросы накануне намеченных на 27 октября парламентских выборов в Израиле», — подчеркнули в министерстве.

Российские дипломаты также отвергли утверждения о причастности Москвы к распространению антисемитских материалов в сети. В МИД назвали обвинения необоснованными, сославшись на политику российских властей по поддержанию межнационального согласия.

Поводом для дипломатической перепалки стали заявления Нетаньяху от 18 октября. Израильский премьер обвинил Россию в причастности к деятельности сетей ботов, распространяющих антисемитские сообщения.

В Москве выразили особое сожаление, что эти слова прозвучали в день 35-летия восстановления полноформатных дипломатических отношений между двумя государствами. Парламентские выборы в Израиле назначены на 27 октября. На них определится новый состав Кнессета, после чего начнётся формирование правительства.

Ранее Life.ru сообщал, что посол России в Израиле Анатолий Викторов положительно оценил возможность визита Нетаньяху в Москву. Дипломат напомнил о 35-летии восстановления полноформатных дипломатических отношений двух стран и отметил готовность израильской стороны развивать двусторонние связи.