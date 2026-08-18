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18 августа, 10:34

Посол России в Израиле позитивно оценил возможный визит Нетаньяху в Москву

Обложка © ТАСС / RONEN ZVULUN / POOL

Обложка © ТАСС / RONEN ZVULUN / POOL

Москва не исключает визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию в 2026 году, однако практическая подготовка поездки пока не ведётся, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Дипломат напомнил, что 18 октября исполнится 35 лет с момента восстановления полноформатных дипломатических отношений двух стран.

В марте израильский посол в Москве говорил, что Нетаньяху хотел бы приехать в Россию, а организация возможного визита остаётся одним из приоритетов посольства.

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«Я это расцениваю как хороший позитивный сигнал с израильской стороны о готовности не только поддерживать, но и развивать дальше наши отношения», — заявил глава российской дипмиссии в Израиле.

Конкретных договорённостей о поездке пока нет. Вопрос зависит от канцелярии израильского премьера и администрации президента России, однако сама возможность визита сохраняется, подчеркнул собеседник RTVI.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин сыграл значимую роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Президент США высоко оценил участие России в дипломатических усилиях вокруг Ирана и Израиля.

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Борис Эльфанд
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