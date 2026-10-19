«Тухленькая атмосфера»: Макаревич* опоздал на концерт в Риге из-за БПЛА и выступил перед полупустым залом

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* опоздал на концерт в Риге на фоне угрозы появления беспилотников в воздушном пространстве Латвии. Поклонникам пришлось ждать начала выступления более полутора часов, однако даже после задержки музыканта встретили полупустые трибуны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на зрителей.

Концерт Макаревича* в Риге. Видео © SHOT

Концерт был запланирован на воскресенье, 18 октября, в 18:00. По информации издания, приезд артиста осложнила ситуация с авиасообщением. В тот день в аэропорту Риги также наблюдались технические сбои.

Полупустой зал на концерте Макаревича* в Риге. Фото © SHOT

При этом ажиотажа вокруг выступления не возникло. Как утверждает SHOT, коллектив не смог заполнить даже половину арены, рассчитанной на 13,5 тысячи зрителей. Атмосферу поклонники описали как «тухленькую». Сам Макаревич* пытался расшевелить публику, обращаясь со сцены к немногочисленным зрителям.

Утром 18 октября власти Латвии действительно объявили об угрозе в воздушном пространстве Баускского, Айзкраукльского и Огрского краёв. В небо подняли истребители НАТО, задействованные в патрулировании региона. Позднее Национальные вооружённые силы страны сообщили, что тревога завершилась в 08:12. Угроза была связана с неопознанным объектом, обнаруженным над соседней Литвой.

Ранее у Макаревича* уже возникали сложности с посещаемостью зарубежных мероприятий. В августе 2025 года Life.ru рассказывал о его выступлении и дегустации вина в грузинском Батуми. Билеты на мероприятие продавались за 250 лари, однако площадка оказалась полупустой. По данным SHOT, музыкант исполнил всего три песни, после чего покинул встречу с поклонниками.

В феврале 2026 года Life.ru также писал о продажах билетов на европейские концерты «Машины времени». Тогда группа готовила гастрольный тур по восьми городам. На выступление в немецком Мюльхайме-ан-дер-Руре к моменту публикации удалось продать чуть больше половины мест, а на другие даты также оставалось значительное количество билетов.