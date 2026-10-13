В 72 года — снова в роддом: Беременная жена Макаревича* готовится подарить ему пятого ребёнка

72-летний Андрей Макаревич*, признанный в России иностранным агентом, готовится к рождению пятого ребёнка. Его супруга Эйнат Кляйн находится на позднем сроке беременности, сообщает «Экспресс газета».

Для пары это будет второй общий малыш. Сейчас они воспитывают четырёхлетнего Эйтана, у которого появится младший брат или сестра. О предстоящем пополнении ещё летом рассказала Божена Рынска. Она встретилась с супругами в Латвии, куда музыкант приехал на фестиваль Лаймы Вайкуле.

От предыдущих отношений у лидера «Машины времени» есть трое взрослых детей: дочери Дана и Анна, а также сын Иван. Брак с Кляйн стал для артиста четвёртым. Они поженились в 2019 году и сейчас живут в Израиле.

Летом 2026 года семья Макаревича* оказалась в центре внимания и по другой причине: в июне дом супругов в Израиле пострадал от обломков ракеты. По словам Эйнат Кляйн, в детской комнате выбило стекло, а на участке обнаружили металлические фрагменты. Никто из членов семьи не пострадал.

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