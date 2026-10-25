В Иране продали конфискованную нефть США в пользу «людей-бабочек»

Средства от продажи конфискованной американской нефти направят на компенсации иранцам с редким заболеванием кожи — буллёзным эпидермолизом. По словам главы благотворительной организации «Дом EB» Хамида Хашеми Голпайегани, Иран впервые за 48 лет добился финансового результата в подобном разбирательстве против США. Об этом сообщает агентство Fars.

Добиться решения удалось благодаря иску пациентов и их семей. Они обвинили Вашингтон в создании препятствий для поставок медицинских материалов, необходимых людям с так называемой болезнью бабочки. Из-за санкционных ограничений, как утверждали заявители, в страну перестали поступать специальные повязки.

В качестве обеспечения компенсационных выплат иранский суд распорядился конфисковать нефтяной груз, который власти страны считают американской собственностью. Позднее нефть продали, а вырученные средства перечислили на счёт судебной системы для исполнения решения. Голпайегани назвал результат важным прецедентом.

«За 48 лет существования Исламской Республики Иран мы впервые смогли в подобной процедуре против США добиться финансового результата и конфисковать у этой страны имущество», — заявил он.

Буллёзный эпидермолиз — группа редких заболеваний, при которых кожа отличается повышенной хрупкостью. Даже незначительное трение может вызывать образование пузырей и повреждений. Специальные перевязочные материалы помогают защищать раны и уменьшать травмирование кожи.

В Иране считают, что ограничения США осложнили доступ к необходимой медицинской продукции. Именно этот ущерб стал основанием для судебных требований пациентов. При этом решение принято иранским судом, а не международной судебной инстанцией.

Вашингтон продолжает усиливать экономическое давление на Тегеран. Как сообщал Life.ru 31 августа, министр финансов США Скотт Бессент анонсировал еженедельное введение новых вторичных санкций против Ирана. Ограничения прежде всего затрагивают банки и компании, поддерживающие финансовые связи с исламской республикой.