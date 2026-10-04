Ирак возобновит авиасообщение с Ираном после перерыва из-за санкций США

Авиасообщение между Ираком и Ираном возобновится 4 октября через международный аэропорт Эн-Наджаф. В первые дни через воздушную гавань планируют выполнять по три рейса в сутки, сообщила администрация аэропорта.

«В воскресенье авиаперелёты в Иран и из него возобновятся после значительного перерыва», — говорится в сообщении администрации.

Число рейсов собираются увеличивать постепенно по мере восстановления расписания авиакомпаний. Иракские власти ранее договорились о возможности выполнять до 40 рейсов в сутки в Эн-Наджаф и обратно для иранских перевозчиков. Исключение сделали для Mahan Air.

Перерыв в авиасообщении возник на фоне новых американских ограничений. 8 сентября Минфин США ввёл санкции против 36 структур, связанных с авиационным сектором Ирана, включая 27 иранских авиакомпаний. После этого зарубежные компании, обслуживающие рейсы, стали отказываться от работы с иранскими перевозчиками из-за риска вторичных санкций.

Власти Ирака начали переговоры с Вашингтоном о специальном разрешении для продолжения полётов. В Багдаде заявили, что достигнутая договорённость должна облегчить поездки между странами для паломников, туристов и людей, направляющихся на лечение.

Ранее Life.ru сообщал, что США завершили вывод последних военнослужащих из Ирака. Американское Центральное командование подтвердило, что 30 сентября силы и техника покинули авиабазу в Эрбиле, завершив миссию операции «Непоколебимая решимость» на территории страны. Вашингтон и Багдад ранее договорились перейти от деятельности международной коалиции к двустороннему сотрудничеству в сфере безопасности.