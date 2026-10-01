Трамп назвал условие для возвращения американских войск в Ирак

Американские войска могут вернуться в Ирак, если властям страны потребуется помощь. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.

«Мы готовы помочь, если это потребуется», — отметил американский лидер.

Напомним, США завершили вывод своего военного контингента из Ирака. Последние подразделения коалиции вместе с техникой покинули авиабазу в Эрбиле 30 сентября. Центральное командование ВС США подтвердило окончание иракской миссии «Непоколебимая решимость», которая продолжалась с 2014 года. Объединённая группировка при этом продолжит действовать из Иордании против ИГИЛ* на территории Сирии.

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