«Символический жест»: Востоковед оценил последствия ухода войск США из Ирака

Иран не будет существенно увеличивать военное присутствие в Ираке после ухода американских войск, заявил востоковед Семён Багдасаров. По его оценке, вывод контингента не приведёт к усилению нестабильности и радикально не изменит положение Багдада.

«Вывод американских войск является скорее символическим жестом», — подчеркнул специалист в беседе с «Ридусом».

Американское присутствие прежде не мешало действовать в Ираке проиранским формированиям, включая Силы народной мобилизации «Хашд аш-Шааби». С подконтрольных им территорий наносились удары по Иракскому Курдистану и объектам за пределами страны.

Тегеран уже обладает значительным влиянием в Ираке, однако сейчас его больше интересует обстановка в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. Эксперт полагает, что американский контингент не имел стратегического значения и уже находился в процессе вывода. Затягивание ухода он связал со стремлением Вашингтона сохранить контроль над иракским правительством.

Напомним, ранее международная коалиция во главе с США завершила вывод войск из Ирака. Американские военнослужащие покинули в том числе базу «Виктория» в аэропорту Багдада. Власти объявили двухдневные праздничные выходные, назвав завершение иностранного военного присутствия «Днём независимости».