«День независимости»: Ирак празднует уход американских военных

Международная коалиция во главе с США завершила вывод своих войск из Ирака спустя 12 лет после начала операции против террористической группировки ИГИЛ*. Последние американские военнослужащие покинули расположенные в стране военные базы.

Как сообщает Al Jazeera, американские военные в том числе ушли с базы «Виктория» на территории аэропорта Багдада. Оттуда ранее выполнялись вылеты для нанесения ударов по позициям ИГИЛ*.

Представитель вооружённых сил Ирака Сабах ан-Науман заявил, что страна способна самостоятельно обеспечивать свою безопасность. По его словам, иностранные военные в последние годы помогали иракской стороне, в частности, с наведением на цели.

Завершение вывода войск положительно восприняли иракские власти и союзные Ирану группировки. В Багдаде окончание американского военного присутствия преподносят как значимое событие для страны.

В связи с уходом американских военных власти Ирака объявили двухдневные праздничные выходные. День завершения иностранного военного присутствия назвали «Днём независимости».

Ранее международная коалиция передала иракским властям все свои базы и штабы. Начальник Управления военной информации правительства Ирака генерал-лейтенант Саад Маан сообщил, что после ухода коалиции иракские силы безопасности будут самостоятельно отвечать за безопасность страны.

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