«Буря в пустыне» утихла: США завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке

США и их союзники официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке. Об этом заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Американское военное заблаговременно ведомство подтверждало, что завершение миссии намечено на 30 сентября. Заключительным этапом стал поэтапный вывод сил и техники международной коалиции с авиабазы в Эрбиле. В Вашингтоне связывают сворачивание миссии с переходом основных задач по обеспечению безопасности к иракским силам.

«Сегодня Соединённые Штаты и наши партнёры по коалиции официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке», — говорится в заявлении Пентагона.

Операция «Непоколебимая решимость» началась 8 августа 2014 года, когда США нанесли первые авиаудары по позициям ИГИЛ* в Ираке. В сентябре того же года была сформирована международная коалиция. Главная цель заключалась в том, чтобы лишить группировку контроля над территориями и поддержать местные силы. Коалиция наносила авиаудары, обучала и вооружала иракские подразделения, а позднее взаимодействовала и с Сирийскими демократическими силами.

Ранее Life.ru сообщал, что США планировали завершить вывод сил международной коалиции из Ирака к 30 сентября 2026 года. Тогда иракский премьер-министр Али аль-Заиди называл эту дату окончательной для завершения военной миссии коалиции.

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