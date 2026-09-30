«Дорогостоящая экскурсия в ад»: Трамп объявил о завершении миссии США в Ираке

США завершили вывод последних военнослужащих из Ирака. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, назвав многолетнюю операцию «Непоколебимая решимость» «очень дорогостоящей экскурсией в ад». Вывод контингента также подтвердило Центральное командование ВС США.

«Сегодня я с радостью объявляю о том, что последние американские силы покидают Ирак. Это заняло много времени, и изначально в эту трясину нас затянули крайне неудачные решения, но скоро всё это станет частью истории», — написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер назвал завершение операции победой США и Ирака и поражением запрещённой в России террористической организации ИГ*. Он также противопоставил нынешний организованный вывод сил событиям в Афганистане, где при эвакуации американского контингента погибли военнослужащие США.

«В отличие от Афганистана, где было оставлено много оружия и все остальное, где погибли 13 военнослужащих, а многие были ранены, этот организованный вывод сил и техники коалиции с авиабазы в Эрбиле означает завершение очень дорогостоящей экскурсии в ад», — добавил американский лидер.

Последние подразделения коалиции и военная техника покинули авиабазу в Эрбиле 30 сентября. CENTCOM заявил, что это ознаменовало завершение миссии Operation Inherent Resolve в Ираке, которая продолжалась с 2014 года. При этом сама объединённая группировка сохранится и продолжит действовать из Иордании в рамках операций против ИГ* в Сирии.

Вывод осуществлён в рамках ранее согласованного Вашингтоном и Багдадом плана перехода от международной военной миссии к двустороннему сотрудничеству в сфере безопасности.

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