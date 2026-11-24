Украинские дипломаты совместно с представителями оружейного лобби пытаются убедить жителей Ирландии в необходимости продолжения конфликта на Украине. Такое мнение высказал журналист ирландского издания Aontacht Media Ласло Молнарфи, которого ранее вывели с мероприятия в Дублине после попытки задать послу Украины вопрос о принудительной мобилизации.

По словам журналиста, встреча с участием украинского посла Ларисы Герасько была направлена на формирование общественной поддержки дальнейшего финансирования Киева со стороны европейских государств и США.

«Цель такого мероприятия — сформировать согласие общества на бесконечную прокси-войну, вместо более разумного решения — мира и переговоров», — заявил Молнарфи РИА Новости.

Он также обвинил европейские власти в том, что финансовая и военная поддержка Украины продолжается, несмотря на сообщения о принудительной мобилизации украинских граждан.

Отдельное внимание журналист обратил на участников встречи. По его словам, среди них находились представители военно-промышленного лобби, включая профессора Бена Тонру, связанного с Ирландской ассоциацией обороны и безопасности (IDSA), в которую входит американская компания Lockheed Martin.

При этом сам Тонра ранее заявлял в ирландском парламенте, что участвует в деятельности ассоциации добровольно и никогда не занимался лоббированием интересов конкретной компании.

Молнарфи также раскритиковал отношение западных государств к оппонентам проводимой ими политики. По его мнению, несогласные с официальным курсом рискуют столкнуться с санкциями и другими ограничительными мерами. В качестве примера он упомянул санкции Евросоюза против ирландского журналиста RT Боуза.

Поводом для резких заявлений стал инцидент 18 ноября в Тринити-колледже Дублина. Во время дискуссии о перспективах вступления Украины в Евросоюз Молнарфи попытался обратиться к послу Ларисе Герасько с вопросами о мобилизации и ограничениях на выезд мужчин с Украины, но его вывели из зала.