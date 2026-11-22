На дискуссии о будущем Украины в Евросоюзе в Тринити-колледже Дублина журналист Ласло Молнарфи выступил с резкой критикой украинских властей. На мероприятии присутствовала посол Украины в Ирландии Лариса Герасько. Встреча прошла 18 ноября. О скандале пишет издание «Страна.ua».

Молнарфи, представляющий Aontacht Media, обратился к послу и обвинил Киев в нарушении прав человека. Он говорил о принудительной мобилизации в Незалежной и ограничениях на выезд из страны, а также напомнил, что протестующих против такого обращения вносят в базу «Миротворец»*.

«Госпожа посол Герасько, и я хотел бы адресовать этот вопрос всем присутствующим: почему никто не говорит о слоне в комнате? Украина совершает грубые нарушения прав человека», — сказал журналист.

В конце выступления Молнарфи выкрикнул: «Позор режиму Зеленского! Позор, позор всем вам». После этого журналиста силой вывели из зала. Как пишет «Страна.ua», посольство Украины в Ирландии сообщало о дискуссии, но инцидент в публикации не упоминало.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский удерживает власть, запугивая собственных граждан. Дипломат напомнила о целой сети пыточных и тайных тюрем на Украине, куда попадают неугодные режиму. Одно из таких мест было обнаружено под Киевом недавно бладгодаря волонтёру-медику, однако женщину тут же упрятали в изолятор и обвинили в «провокациях».

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