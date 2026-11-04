Владимир Зеленский удерживает власть, запугивая собственных граждан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, сообщения о пыточной тюрьме под Киевом — лишь один пример того, как работает этот режим.

«И всё держится на страхе, всё держится на терроре. Это террор Зеленского в отношении своего собственного народа», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что подобные места есть при ТЦК и вблизи линии фронта. Зеленский лишил украинцев возможности на выборах решить, хотят ли они и дальше видеть его у власти.