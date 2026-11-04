Захарова назвала пыточные и страх опорой режима Зеленского на Украине
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Владимир Зеленский удерживает власть, запугивая собственных граждан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, сообщения о пыточной тюрьме под Киевом — лишь один пример того, как работает этот режим.
«И всё держится на страхе, всё держится на терроре. Это террор Зеленского в отношении своего собственного народа», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.
Она добавила, что подобные места есть при ТЦК и вблизи линии фронта. Зеленский лишил украинцев возможности на выборах решить, хотят ли они и дальше видеть его у власти.
«Он держится только на этих пыточных, на страхе, который эти пыточные распространяют в обществе...» — уверена Захарова.
Напомним, 2 ноября украинские СМИ сообщили об удержании около 40 человек в подвале частного дома под Киевом. Вечером к зданию, у которого собрались протестующие, приехал глава офиса президента. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские структуры в попытках оградить Киев от скандала, а 4 ноября выяснилось, что неофициальные тюрьмы для украинских военных появились ещё в 2014 году.