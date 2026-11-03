За оглаской сведений о тайных тюрьмах на Украине могут стоять американские спецслужбы, предположил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько. По его мнению, скандал мог стать инструментом давления на Владимира Зеленского, который начал требовать у США ракеты Patriot.

Политолог допустил, что информацию передавали западным разведкам источники внутри Украины. Сведения некоторое время оставались закрытыми, затем их решили обнародовать, чтобы создать проблемы Зеленскому.

«Вот ему, соответственно, внутри устроили небольшой фейерверк с этими тайными тюрьмами. Теперь, Володя, отмывайся от всего этого. Это же ты виноват как начальник», — сыронизировал собеседник «Газеты.ru».

Напомним, 2 ноября украинские СМИ сообщили об удержании около 40 человек в подвале частного дома под Киевом. Вечером возле здания собрались сотни протестующих, а затем появились сообщения о стрельбе. Участники акции пытались выломать ворота, полиция применила слезоточивый газ. Позднее на место прибыл глава офиса Владимира Зеленского, заявивший о намерении разобраться в происходящем.