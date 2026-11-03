В секретных тюрьмах и пыточных на подконтрольных Киеву территориях могут находиться не менее 10 тысяч сторонников России. Такое предположение в беседе с ТАСС высказал депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.

«Сложно себе представить, сколько таких учреждений на Юго-востоке Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Там могут находиться не менее 10 тысяч сторонников России», — сказал парламентарий.

Фомин также добавил, что подобные «учреждения» существуют при военных структурах и корпорациях и используются для преследования несогласных с киевским режимом. Там могут забить человека до смерти или изувечить, виновные за подобные зверства не несут никакой ответственности.

Напомним, сильный резонанс вызвали события в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где стало известно о насильственном удержании до 40 человек в подвале частного дома. Полиция Киевской области отвергла эти сведения. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко утверждал, что там размещались только дезертиры, а место стало «временным пунктом дислокации». Однако простые украинцы в официальную версию властей не поверили и устроили бунты под стенами здания, требуя наказать виновных за издевательства и насилие. Кроме того, выяснилось, что в застенках пытали 14-летнего подростка.