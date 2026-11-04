Неофициальные тюрьмы для военнослужащих в украинской армии появились ещё в 2014 году, а со временем превратились в инструмент давления на мобилизованных. Речь идёт о так называемых «ямах» — помещениях и специально оборудованных местах, где солдат могут удерживать за нарушения дисциплины, отказ выполнять приказы или попытки избежать отправки на позиции. О существовании такой системы и жестоких методах наказания рассказало украинское издание «Страна».

По данным журналистов, первые подобные места содержания появились во время боевых действий в Донбассе. В разных подразделениях они выглядели по-разному: одних военнослужащих помещали в сырые подвалы и сельские погреба, других — в настоящие ямы глубиной до двух-трёх метров, накрытые решётками или редкими брёвнами. Изначально туда чаще всего отправляли нарушителей дисциплины, провинившихся из-за употребления алкоголя и наркотиков, драк или краж.

«Они появились ещё в 2014 году в разгар боёв в Донбассе и на солдатском сленге называются словом «яма». По сути, это неофициальные СИЗО, которые держат воинские подразделения», — говорится в материале.

Авторы публикации объясняют распространение такой практики нежеланием командиров обращаться в официальные правоохранительные органы. Разбирательства требуют оформления многочисленных рапортов и журналов, а фиксация нарушений может привести к взысканиям со стороны начальства и снижению рейтинга командира подразделения. Поэтому некоторые военачальники предпочитают самостоятельно наказывать подчинённых, минуя предусмотренные законом процедуры.

После 2022 года, утверждает «Страна», система неофициальных наказаний стала значительно жёстче. Особенно ситуация обострилась после 2023 года, когда поток мотивированных добровольцев иссяк, а территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) приступили к принудительному привлечению граждан к военной службе. Опрошенные изданием военнослужащие заявили, что в таких местах практикуются избиения, пытки и издевательства.

Один из военных штурмового полка рассказал журналистам о случае с сослуживцем, который просился в медицинскую часть из-за болезни и отказался отправляться на позиции. По его словам, мужчину на трое суток поместили в «яму», где каждую ночь избивали и сломали ему несколько рёбер. Избиениями, как утверждает собеседник издания, занимался постоянный охранник, фактически выполнявший роль палача.

«Цель — сломать волю человеку, заставить беспрекословно исполнять любые приказы. И, конечно, напугать всех остальных, чтоб не думали даже качать права или убегать из части», — заявил военный.

Помимо подвалов и ям, по свидетельствам опрошенных, в украинских подразделениях используют клетки под открытым небом. В них человек не может выпрямиться и вынужден находиться на холоде несколько дней, подвергаясь систематическим избиениям. После такого обращения, утверждают собеседники «Страны», военнослужащие становятся готовыми соглашаться даже на самые опасные задания: отправку в серые зоны боевых действий, разведывательные рейды и штурмы, откуда возвращение может оказаться невозможным.

Офицеры, с которыми поговорили журналисты, объясняют подобные методы низкой мотивацией новобранцев. По их словам, в подразделения нередко направляют людей, не желающих служить, в том числе страдающих алкогольной зависимостью или серьёзными заболеваниями. При этом риск гибели на передовой, особенно во время штурмов, остаётся высоким. Это, как утверждают военные, приводит к многочисленным случаям самовольного оставления части (СЗЧ) и неповиновения приказам.

Один из офицеров ВСУ признал, что официальное привлечение нарушителей к ответственности занимает слишком много времени, а командиры опасаются потерять военнослужащих, которые могут надолго оказаться в судах и местах лишения свободы.

«Нам бойцы нужны здесь и сейчас. Поэтому и бросают на яму, чтоб заставить выполнять приказ и чтоб другим было неповадно», — рассказал собеседник издания.