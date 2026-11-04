Украина рискует столкнуться с серьёзными внутренними потрясениями, которые могут оказаться для государства опаснее российского наступления. Такое мнение выразил киевский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала, комментируя скандал вокруг незаконного удержания людей под Киевом.

Эксперт считает, что действия представителей власти и силовых структур усиливают напряжённость в обществе. По его оценке, накапливающееся недовольство может привести к массовым выступлениям с непредсказуемыми последствиями.

«Власти нужно что-то с этим делать, иначе нас в конечном итоге съест не российское наступление, а вот эта внутренняя дестабилизация, внутренняя махновщина, бесконечные самоуправства и полная дискредитация государства в глазах общества», — предупредил Бортник.

Поводом для его заявления стали события 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. В социальных сетях распространилась информация, что вооружённые люди удерживают около 40 мужчин в подвале частного дома. Возле здания собрались местные жители и родственники военнослужащих, после чего произошли столкновения.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что дом использовался для временного размещения военных, в том числе вернувшихся после самовольного оставления части. Четверых мужчин, нуждавшихся в медицинской помощи, отправили в больницу. При этом полиция и Нацгвардия отвергли обвинения в незаконном удержании людей. Обстоятельства происшествия проверяют правоохранительные органы.

Бортник полагает, что подобные инциденты свидетельствуют о глубоком кризисе доверия между украинским обществом и государственными институтами. По его словам, граждане всё менее готовы мириться с происходящим.

«Ситуация очень нагрета и показывает, что любая вспышка может превращаться в полуорганизованный, полуспонтанный бунт с непредсказуемыми последствиями», — заключил политолог.