Польские СМИ могут попытаться обвинить Россию в скандале с пыточной в Киевской области. Такое предположение высказал депутат сейма европейской республики Конрад Беркович. Своим прогнозом он поделился на личной странице в соцсети X. Парламентарий признался, что «ждёт настоящий фестиваль пропагандистских экзерсисов» со стороны журналистов.