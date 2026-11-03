«Свалят всё на Путина»: В Польше предрекли скандал из-за тайной тюрьмы под Киевом
Депутат сейма Беркович допустил обвинения России в скандале с тюрьмой под Киевом
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Польские СМИ могут попытаться обвинить Россию в скандале с пыточной в Киевской области. Такое предположение высказал депутат сейма европейской республики Конрад Беркович. Своим прогнозом он поделился на личной странице в соцсети X. Парламентарий признался, что «ждёт настоящий фестиваль пропагандистских экзерсисов» со стороны журналистов.
«Посмотрим, какие на этот раз будут выделывать кульбиты, чтобы свалить всё на Владимира Путина и русскую дезинформацию», — написал политик.
Напомним, что ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* ранее заявил, что в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке Киевской области удерживали 14 человек. Хотя украинские СМИ писали о 40 истязаемых. Несколько освобождённых были в тяжёлом состоянии. Тем временем депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что в тюрьме под Киевом забили до смерти несколько человек за месяц. По его словам, подобные места числятся сотнями по всей стране. Офицально Киев назвал место «временным пугктом для дезертиров», которые якобы были пойманы при попытке скрыться от военкомов. Однако позже стало известно, что в подвале был найден и избитый подросток 14 лет.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.