Служба безопасности Украины возбудила три уголовных дела после массовых протестов возле частного дома под Киевом, который местные жители называли тайной тюрьмой. Силовики установили личности примерно 100 участников столкновений и теперь решают вопрос об их задержании. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя председателя СБУ Ивана Рудницкого.

По данным агентства, уголовные производства открыты по статьям о препятствовании деятельности Вооружённых сил Украины, незаконном распространении сведений о расположении военных подразделений и массовых беспорядках. Правоохранители проводят обыски и устанавливают роль каждого участника произошедшего.

Ранее Life.ru публиковал кадры жёстких задержаний участников протеста возле предполагаемой тайной тюрьмы под Киевом. На записях видно, как люди в масках избивают собравшихся, а силовики проводят задержания. Столкновения произошли после того, как родственники предположительно удерживаемых в здании мужчин потребовали объяснений от представителей властей. Во время беспорядков также раздавались звуки выстрелов.