Европейские структуры пытаются оградить украинские власти от скандала вокруг предполагаемой пыточной под Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции западных правозащитных организаций на сообщения об удержании людей в частном доме.

«Нет, не удивляет. Это вполне естественно. Европейские структуры делают всё возможное, чтобы своих подопечных оберегать от подобных скандалов», — заявил представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал о столкновениях возле предполагаемой тайной тюрьмы под Киевом. После сообщений об удержании людей в здании к нему пришли местные жители и родственники военнослужащих. Участники акции пытались добиться освобождения находившихся внутри мужчин, однако столкнулись с силовиками.