Возле предполагаемой тайной тюрьмы Нацгвардии Украины в Петропавловской Борщаговке под Киевом начались задержания и избиения протестующих. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Под Киевом начали избивать и задерживать протестующих у дома Нацгвардии. Видео © «Страна.ua»

По предварительным данным, одному из участников акции разбили голову. Предположительно, травмы мужчина получил от сотрудников силовых структур. На появившихся в Сети видеозаписях заметны следы крови.

На месте событий находился глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*. Когда пострадавший обратился к нему, чиновник посоветовал мужчине обращаться в полицию.

Протесты вспыхнули после сообщений о том, что в частном доме представители Нацгвардии незаконно удерживали мобилизованных и военнослужащих, самовольно покинувших части. Полиция Киевской области ранее отрицала сведения о заложниках и погибших, подтвердив при этом присутствие военнослужащих в здании.

Life.ru сообщал, что протестующие под Киевом попытались штурмовать здание, где, по сообщениям украинских СМИ, удерживали десятки мужчин. Собравшиеся пытались прорваться внутрь, однако их оттеснили с применением газа.

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