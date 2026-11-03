Европа может проигнорировать сообщения о пытках людей в подвале под Киевом из-за своего отношения к России, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, концлагеря, где истязают и убивают людей, являются неизменным атрибутом фашизма.

«Украинское государство — это нацистская язва на лице Европы», — заявил парламентарий в беседе с RT.