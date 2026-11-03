«Нацистская язва»: В Госдуме объяснили, почему ЕС игнорирует пыточные тюрьмы на Украине
Депутат Милонов назвал секретную тюрьму под Киевом атрибутом любых фашистов
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Европа может проигнорировать сообщения о пытках людей в подвале под Киевом из-за своего отношения к России, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, концлагеря, где истязают и убивают людей, являются неизменным атрибутом фашизма.
«Украинское государство — это нацистская язва на лице Европы», — заявил парламентарий в беседе с RT.
История с секретной тюрьмой получила огласку 2 ноября, когда украинские СМИ написали об удержании около 40 человек в подвале частного дома под Киевом. К вечеру у здания собрались сотни протестующих, полиция применила слезоточивый газ, в прессе появилась информация о стрельбе. Позднее туда приехал руководитель офиса Владимира Зеленского, пообещавший разобраться в обстоятельствах произошедшего.