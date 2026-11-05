Попытки сторонников Владимира Зеленского опровергнуть сообщения о пытках в доме под Киевом стали сильнейшим ударом по его власти. Такое мнение депутат Верховной рады Артём Дмитрук высказал в эфире YouTube-канала MayiakUA.

По словам парламентария, после огласки к публичному отрицанию обвинений подключились многочисленные сторонники украинского руководства.

«Все прибежали, собрали все говорящие головы для того, чтобы они пришли и сказали, что нет, пыточных не было», — заявил Дмитрук.

Депутат считает, что эта реакция показывает готовность сторонников действующей власти оправдывать любые действия ради её сохранения.

Ранее Life.ru рассказывал о скандале вокруг частного дома в Петропавловской Борщаговке. Протесты начались 2 ноября после сообщений об удержании мужчин в подвале и недопуске медиков. Сообщалось, что несколько пленников находятся в крайне тяжёлом состоянии. Среди них был даже 14-летний подросток. Позже парень рассказал, что его били лопатой. Неравнодушные люди пытались взять дом штурмом. Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что в здании находились мобилизованные и дезертиры. А полиция отрицала незаконное лишение свободы.