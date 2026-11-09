Президент России Владимир Путин начал встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым с приветствия на татарском языке. Российский лидер обратился к руководителю республики со словом «Исамнэсээз», что означает «Здравствуйте», а затем поинтересовался успехами региона.

Путин поприветствовал Минниханова на татарском языке. Видео © Life.ru

«Чем порадуете, Рустам Нургалиевич?» — спросил Путин.

Минниханов заверил президента, что обстановка в республике остаётся стабильной, и перешёл к докладу об экономических показателях.

Ранее Life.ru сообщал, что Рустам Минниханов рассказал о росте числа мусульман в России. Во время рабочего визита в Индонезию глава Татарстана сообщил, что в стране проживают более 20 миллионов последователей ислама и продолжает увеличиваться количество мечетей.