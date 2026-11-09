«Исамнэсээз! Чем порадуете?»: Путин заговорил по-татарски с Миннихановым на встрече в Кремле
Путин поприветствовал Минниханова на татарском языке
Рустам Минниханов и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин начал встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым с приветствия на татарском языке. Российский лидер обратился к руководителю республики со словом «Исамнэсээз», что означает «Здравствуйте», а затем поинтересовался успехами региона.
Путин поприветствовал Минниханова на татарском языке. Видео © Life.ru
«Чем порадуете, Рустам Нургалиевич?» — спросил Путин.
Минниханов заверил президента, что обстановка в республике остаётся стабильной, и перешёл к докладу об экономических показателях.
Ранее Life.ru сообщал, что Рустам Минниханов рассказал о росте числа мусульман в России. Во время рабочего визита в Индонезию глава Татарстана сообщил, что в стране проживают более 20 миллионов последователей ислама и продолжает увеличиваться количество мечетей.
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