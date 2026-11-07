Число мусульман в России превысило 20 миллионов и продолжает увеличиваться. Одновременно в стране становится больше мечетей. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Индонезию.

«В России более 20 миллионов мусульман, и это количество увеличивается. Растёт и число мечетей», — рассказал Минниханов журналистам в Джакарте.

Заявление прозвучало на фоне открытия российского культурно-просветительского пространства в мечети Истикляль — крупнейшей в Юго-Восточной Азии. Новая площадка получила название «Русское пространство» и призвана знакомить жителей Индонезии с российской культурой, традициями и историей распространения ислама.

Глава Татарстана подчеркнул, что ислам имеет в России многовековую историю. Он напомнил, что ещё около 1100 лет назад религия была принята на государственном уровне на территории современной России. При этом в отдельных районах Кавказа ислам появился значительно раньше.

Минниханов отметил, что для России важно рассказывать об этом жителям Индонезии, которая является одной из крупнейших мусульманских стран мира. По его словам, такие культурные проекты помогают укреплять взаимопонимание и развивать сотрудничество.

Кроме того, Индонезия может стать площадкой для следующего заседания Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» в ноябре 2027 года.

По его словам, возможность проведения встречи ещё предстоит обсудить с индонезийской стороной и российским посольством в Джакарте. Гатин также назвал Индонезию одним из ключевых партнёров России в регионе, особенно в вопросах молодёжного сотрудничества.

Отношения Москвы и Джакарты развиваются и по другим направлениям. Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Индонезия согласовывают соглашение об упрощении визового режима. Предполагается, что новые правила сократят количество необходимых документов для участников образовательных, культурных и гуманитарных обменов. В дальнейшем стороны могут приступить к обсуждению полной отмены виз.

Ещё одним направлением сотрудничества стала транспортная инфраструктура. Как писал Life.ru, Россия и Индонезия рассматривают возможность проведения совместного пробного рейса по Северному морскому пути в 2027 году. Предполагается, что такой маршрут поможет оценить перспективы грузоперевозок через Арктику и снизить зависимость от нестабильных транспортных направлений.