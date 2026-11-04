Муфтий Москвы Альбир Крганов напомнил о важности взаимной поддержки, уважения и согласия между народами России. В поздравлении с Днём народного единства глава Духовного собрания мусульман России подчеркнул, что сплочённость общества особенно важна в непростые времена.

По словам религиозного деятеля, история страны не раз показывала, что люди разных национальностей, сословий и вероисповеданий способны объединяться перед лицом общих испытаний. Именно такое единство более четырёх веков назад помогло отстоять независимость Отечества.

Крганов обратил внимание на то, что сегодня представители разных народов и религий вместе помогают защитникам Отечества и их семьям, поддерживают нуждающихся и заботятся о ближних. В этих поступках, считает муфтий, и проявляется настоящая сила народа.

Особое место в обращении он уделил духовным ценностям, объединяющим россиян независимо от вероисповедания. Среди них — любовь к Родине, уважение к старшим, крепкая семья, милосердие и справедливость.

Муфтий подчеркнул, что для верующих единство является не только историческим наследием, но и нравственным долгом. Оно начинается с повседневного уважения к окружающим, умения слышать друг друга и стремления сохранить мир в обществе.

В завершение Крганов пожелал соотечественникам здоровья, благополучия, семейного счастья и взаимопонимания. Он также обратился с молитвой о России, её народе и защитниках Отечества.