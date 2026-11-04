«Россия — наш общий дом»: Муфтий Москвы напомнил о силе народного единства
Муфтий Москвы Крганов призвал россиян беречь единство и согласие
Альбир хазрат Крганов. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов
Муфтий Москвы Альбир Крганов напомнил о важности взаимной поддержки, уважения и согласия между народами России. В поздравлении с Днём народного единства глава Духовного собрания мусульман России подчеркнул, что сплочённость общества особенно важна в непростые времена.
По словам религиозного деятеля, история страны не раз показывала, что люди разных национальностей, сословий и вероисповеданий способны объединяться перед лицом общих испытаний. Именно такое единство более четырёх веков назад помогло отстоять независимость Отечества.
Крганов обратил внимание на то, что сегодня представители разных народов и религий вместе помогают защитникам Отечества и их семьям, поддерживают нуждающихся и заботятся о ближних. В этих поступках, считает муфтий, и проявляется настоящая сила народа.
Особое место в обращении он уделил духовным ценностям, объединяющим россиян независимо от вероисповедания. Среди них — любовь к Родине, уважение к старшим, крепкая семья, милосердие и справедливость.
Муфтий подчеркнул, что для верующих единство является не только историческим наследием, но и нравственным долгом. Оно начинается с повседневного уважения к окружающим, умения слышать друг друга и стремления сохранить мир в обществе.
В завершение Крганов пожелал соотечественникам здоровья, благополучия, семейного счастья и взаимопонимания. Он также обратился с молитвой о России, её народе и защитниках Отечества.
Ранее патриарх Кирилл поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку Русской православной церкви. В поздравлении с Днём народного единства предстоятель РПЦ подчеркнул важность сохранения духовных ценностей, исторической памяти и культурного наследия России. По его словам, именно эти основы помогают обществу сохранять сплочённость и преодолевать современные вызовы.