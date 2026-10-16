Ещё одна страна хочет доставлять грузы с Россией через Арктику в обход Суэца и хуситов

Россия и Индонезия прорабатывают возможность организации совместного пробного рейса по Северному морскому пути (СМП) в 2027 году, чтобы добраться до портов в обход нестабильных участков на Ближнем Востоке и в Красном море. Такая перевозка должна помочь оценить эффективность арктического маршрута для международного транзита, сообщили в Правительстве РФ.

«Ещё одно актуальное направление повестки — диверсификация международных логистических маршрутов, в том числе с использованием СМП. Для оценки эффективности транзитных перевозок на этом направлении прорабатывается организация совместного пилотного рейса в 2027 году», — говорится в сообщении российского кабмина.

Вопрос обсуждался во время рабочего визита первого вице-премьера России Дениса Мантурова в Индонезию. Он провёл переговоры с министром-координатором по экономическим вопросам страны Аирланггой Хартарто, который также является сопредседателем российско-индонезийской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Одной из тем встречи стало развитие альтернативных международных транспортных маршрутов.

Стороны рассматривают Северный морской путь как одно из перспективных направлений грузоперевозок. Предполагается, что пилотный рейс позволит оценить возможности использования маршрута для транзита товаров. При этом точные сроки проведения пробной перевозки пока не определены, обсуждается 2027 год.