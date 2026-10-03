Мимо Суэца и хуситов: Севморпуть установил рекорд по числу рейсов

Северный морской путь установил месячный рекорд: в сентябре по нему выполнили 133 рейса — на 46% больше, чем в августе, и более чем в четыре раза выше уровня 2022 года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Lloyd’s List Intelligence.

Почти каждый второй транзит выполнили суда под российским флагом. Китайские перевозчики также стали активнее использовать арктический коридор, чтобы добраться до европейских портов в обход нестабильных участков на Ближнем Востоке и в Красном море.

Интерес к северному маршруту подогревают сокращение ледового покрова и риски на привычных торговых путях. В частности, судовладельцам приходится учитывать угрозу атак йеменских хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе у входа в Красное море.

Директор по морской аналитике и исследованиям Lloyd’s List Бриджит Дьякун отметила, что государства и операторы всё чаще ищут маршруты, которые меньше зависят от геополитических потрясений.

Преимущество Севморпути наглядно показал китайский контейнеровоз Dubai Tower. В сентябре судно добралось из Циндао до британского Феликстоу за 24 дня, тогда как переход через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды занял бы не менее 40 дней. Ещё один контейнеровоз той же компании 27 сентября вышел из Нинбо в Феликстоу по арктическому маршруту.

Пик навигации в Арктике традиционно приходится на сентябрь, когда площадь морского льда сокращается до сезонного минимума. В этот период часть судов может проходить по маршруту без ледокольной проводки.

Россия готовит Севморпуть к работе не только в короткое летнее окно: ранее президент Владимир Путин поставил задачу перевести навигацию на круглогодичный режим. За первые пять месяцев 2026 года грузопоток по маршруту вырос на 13%. По итогам года ожидается более 35 международных контейнерных рейсов против 24 в 2025-м.