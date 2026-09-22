Россия и Индонезия готовят соглашение об упрощении визового режима

Москва и Джакарта согласовывают соглашение об упрощении визовых правил, которое может предшествовать переговорам о полной отмене виз. Сейчас проект документа проходит согласование с индонезийскими ведомствами, сообщили «Известиям» в посольстве РФ.

Речь пока не идёт о свободном въезде для всех категорий путешественников. Соглашение должно сократить количество документов для участников образовательных, культурных и гуманитарных обменов. Вопросы въезда трудовых мигрантов в него включать не планируют. В дипмиссии отметили, что после заключения этого соглашения стороны смогут приступить к проработке безвизового режима.

Сейчас россиянам для поездки в Индонезию по-прежнему требуется виза. Туристическое разрешение можно оформить в электронном виде или получить по прибытии в аэропорту на 30 дней. При этом интерес к направлению со стороны российских туристов растёт: число поездок увеличилось со 155 тыс. в 2023 году до более чем 219 тыс. в 2025-м. Прежний безвизовый режим Индонезия приостановила в 2020 году на фоне пандемии, а в 2023-м не стала возвращать его для граждан России.

Ранее Life.ru писал, что с 15 сентября граждане России могут находиться в Таиланде без визы не более 30 дней вместо прежних 60. Теперь для поездки без предварительного оформления разрешительного документа россиянам отводится максимум месяц. Основанием остаётся соглашение между правительствами двух стран об отмене визовых формальностей при взаимных поездках, заключённое в 2005 году. При необходимости россияне могут воспользоваться платным продлением периода безвизового нахождения в стране.