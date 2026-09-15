В Таиланде вступило в силу сокращение безвиза для россиян до 30 дней

С 15 сентября граждане России могут находиться в Таиланде без визы не более 30 дней вместо прежних 60. Об изменениях напомнил консульский департамент МИД России в своём Telegram-канале.

Теперь для поездки без предварительного оформления разрешительного документа россиянам отводится максимум месяц. Основанием остаётся соглашение между правительствами двух стран об отмене визовых формальностей при взаимных поездках, заключённое в 2005 году. При необходимости россияне могут воспользоваться платным продлением периода безвизового нахождения в стране.

Отдельно дипломаты обратили внимание на практику так называемых visa-run. Речь идёт о кратковременном выезде за пределы Таиланда через сухопутный пограничный пункт с последующим возвращением в страну ради увеличения срока пребывания. При этом использование такого способа продления нахождения в королевстве ограничивается действующими правилами.

Тем, кто планирует провести в Таиланде не несколько недель, а весь холодный сезон, российский посол посоветовал заранее оформить туристическую визу. Особенно актуально это для россиян, которые ежегодно отправляются в королевство на зимовку. Некоторые из них приезжают уже в октябре и возвращаются домой лишь в апреле или мае.у