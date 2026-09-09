Посол РФ: Таиланд с начала 2026 года депортировал 70 россиян

С 1 января по 1 сентября 2026 года из Таиланда депортировали 70 граждан России. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в стране Евгений Томихин.

По словам дипломата, в 2025 году из королевства выслали 120 россиян. Он отметил, что тема остаётся актуальной на фоне новых правил, введённых таиландскими властями. Томихин призвал россиян соблюдать иммиграционное законодательство и заранее разобраться в требованиях к коммерческой и трудовой деятельности. Нарушения могут привести к попаданию в чёрный список иммиграционной службы.

Кроме того, власти Таиланда усиливают борьбу с бордер-ранами и виза-ранами. Так называют поездки в соседние страны ради быстрого получения нового безвизового штампа и продления пребывания без оформления долгосрочной визы. Иммиграционная служба также проверяет фиктивных владельцев компаний и номинальных учредителей, которых используют для создания подставного бизнеса и открытия счетов.

Ранее сообщалось, что Таиланд меняет правила безвизового въезда для россиян. Life.ru рассказывал, что с 15 сентября 2026 года срок пребывания российских туристов без визы сократится до 30 дней. Посол советовал тем, кто планирует оставаться дольше, заранее оформить туристическую визу или выбрать другой законный вариант длительного пребывания.