Таиланд урезает безвиз: Посол России дал совет «зимовщикам», которые не хотят уезжать через 30 дней

Россиянам, которые привыкли проводить в Таиланде несколько месяцев подряд, стоит заранее позаботиться о туристической визе. Такой совет РИА «Новости» дал посол РФ в королевстве Евгений Томихин на фоне изменения правил безвизового въезда с 15 сентября 2026 года.

Речь идёт прежде всего о российских «зимовщиках», которые проводят в Таиланде холодный сезон. По словам дипломата, некоторые граждане приезжают в королевство уже в октябре и остаются до апреля или мая. С 15 сентября правила безвизового въезда в Таиланд меняются: для российских туристов срок пребывания без визы составит до 30 дней.

«Если кто-то хочет находиться дольше (дольше 30 дней, возможных по безвизовому въезду — прим. Life.ru), то, соответственно, оформляется, как вариант, туристическая виза с возможностью продления. Возможны и иные варианты, при том понимании, что у наших граждан может быть здесь легальный бизнес или какие‑то другие причины и основания, связанные с длительным пребыванием», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Китай заметно укрепил позиции среди популярных зарубежных направлений у россиян после отмены визовых формальностей. За январь — март 2026 года страну посетили около 690 тысяч российских туристов — на 53,7% больше, чем за тот же период годом ранее. Продление безвизового режима китайской стороной стало для туротрасли одним из ключевых событий. Теперь путешественники могут заранее планировать поездки не только на осень и зиму, но и на следующий год.