Высокие, светлоглазые и верные: Индонезийки восхитились российскими мужчинами

Российские юноши запомнились туристкам из Индонезии Тиаре и Реве романтичностью и серьёзным отношением к отношениям. Своими впечатлениями после летней поездки в Россию девушки поделились с РИА «Новости».

Особенно Реву удивило, как, по её наблюдениям, ведут себя молодые россияне, если уже состоят в отношениях. На фоне привычного ей общения индонезийской молодёжи эта особенность показалась девушке необычной.

«Русские парни отличаются. Они романтичные. Если у них уже есть девушка, они не будут общаться с другой девушкой. Для меня это было очень интересно», — рассказала Рева.

Тиара и Рева обратили внимание и на внешность встреченных ими молодых людей. Среди наиболее заметных черт они назвали высокий рост, прямой нос, светлые глаза и волосы.

Впрочем, внешностью комплименты не ограничились. По впечатлениям путешественниц, российские парни показались им «очень милыми, очень хорошими и верными».