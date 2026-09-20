Высокие, светлоглазые и верные: Индонезийки восхитились российскими мужчинами
РИАН: Индонезийки назвали российских парней романтичными и верными
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские юноши запомнились туристкам из Индонезии Тиаре и Реве романтичностью и серьёзным отношением к отношениям. Своими впечатлениями после летней поездки в Россию девушки поделились с РИА «Новости».
Особенно Реву удивило, как, по её наблюдениям, ведут себя молодые россияне, если уже состоят в отношениях. На фоне привычного ей общения индонезийской молодёжи эта особенность показалась девушке необычной.
«Русские парни отличаются. Они романтичные. Если у них уже есть девушка, они не будут общаться с другой девушкой. Для меня это было очень интересно», — рассказала Рева.
Тиара и Рева обратили внимание и на внешность встреченных ими молодых людей. Среди наиболее заметных черт они назвали высокий рост, прямой нос, светлые глаза и волосы.
Впрочем, внешностью комплименты не ограничились. По впечатлениям путешественниц, российские парни показались им «очень милыми, очень хорошими и верными».
Ранее участники международной программы «Узнай Россию» рассказывали, какой увидели страну после личного знакомства с ней, отмечая различия между прежними представлениями и реальностью. Переехавший из США Сайрус Фриберг тоже говорил, что российская жизнь оказалась совсем не похожа на привычные американские стереотипы. А британец Самьюэл Хайленд, проживший в России много лет, признался, что не пожалел о переезде и теперь помогает другим иностранцам узнать страну лучше.
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