Исчезали один за другим: Серийная убийца оставила в российской деревне всего трёх жителей

Село Подборное в Псковской области практически опустело после серии убийств местных жителей. Как пишет kp.ru, за расправами стояла Анна Кузьмина, которая сама долгое время жила среди оставшихся сельчан.

Российская серийная убийца Анна Кузьмина. Фото © Wikipedia

Когда женщину удалось вычислить, в населённом пункте находились всего три человека. До этого исчезновения не связывали между собой, поскольку считалось, что люди просто уезжают из глубинки. Подозрения появились после того, как Кузьмина дала понять, что уверена в смерти своего пропавшего мужа.

Жертвами стали супруг женщины, соседи и знакомые. Сотрудница местного морга Татьяна Фёдорова позже вспоминала, что Кузьмина спокойно рассказывала о совершённых преступлениях и объясняла их нехваткой денег.

«Высокая дама, в глазах холод. Ледяные глаза, спокойно рассказывала, как убивала, как расчленяла. Говорила, ей нужны были деньги. Думаю, ерунда… Это был уже не человек. Чудовище…», — вспоминала она.

Экспертиза признала женщину вменяемой. Суд назначил ей 21 год лишения свободы. В 2019 году Кузьмина умерла после непродолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении серийного убийцы, известного как «лифтёр». По материалам следствия, с 1996 по 1999 год мужчина совершил девять убийств, два покушения и ряд других преступлений. Его жертвами становились девочки-подростки и молодые женщины. Нападения происходили в лифтах, подъездах, на лестничных клетках и крышах жилых домов на территории Могилёвской, Витебской и Минской областей.