В Белоруссии завершено расследование уголовного дела серийного убийцы, известного как «лифтёр». Об итогах работы доложила пресс-служба Следственного комитета республики.

В Белоруссии завершили расследование дела серийного убийцы «лифтёра». Видео © Telegram / Следственный комитет Беларуси

По версии следствия, с 1996 по 1999 год обвиняемый совершил девять убийств и два покушения, а также серию других преступлений. Его жертвами становились девочки-подростки и молодые женщины. Преступник выслеживал их возле жилых домов, после чего нападал в лифтах, подъездах, на лестничных клетках и крышах. Если потерпевшая сопротивлялась, он душил её или наносил ножевые ранения. Преступления происходили на территории Могилёвской, Витебской и Минской областей.

Материалы дела уже переданы прокурору для дальнейшего направления в суд. Фигуранту может грозить исключительная мера наказания — смертная казнь. В Следственном комитете добавили, что детали этого многоэпизодного расследования будут позже раскрыты позже.

Ранее сообщалось, что задержанный по делу об исчезновении и убийстве брата с сестрой из Тюмени в Паттайе оказался серийным убийцей. 43-летний Тхана Киттхонг по кличке Понг уже был неоднократно судим, а на его счету жизни как минимум 5 человек. По данным следствия, в середине июня та же банда из 4 человек напала на дом таиландской семьи с целью кражи автомобиля, что закончилось убийством.