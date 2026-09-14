«Исчезнет с карты мира»: На Западе испугались предупреждения Медведева Литве

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве придётся ответить на возможное изменение Литвой своего безъядерного статуса. Британская газета Daily Express назвала его слова пугающим предупреждением.

«Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», — говорится в публикации.

Поводом для заявления российского политика стали сообщения из Вильнюса о возможном пересмотре безъядерного статуса страны. Такой шаг, как отмечается, потенциально позволит разместить на её территории различные виды вооружений, включая ядерное. Во время рабочей поездки Медведев прокомментировал планы литовской стороны и предупредил о возможной реакции Москвы. По его словам, изменение нынешнего статуса не останется без ответа со стороны России.

Ранее сообщалось, что литовские власти рассматривают возможность убрать из конституции запрет на размещение оружия массового поражения на территории страны. Окончательно утвердить соответствующую поправку парламент намерен зимой. Для завершения законодательной процедуры депутатам потребуется продлить осеннюю сессию до 13 января 2027 года.