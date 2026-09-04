Исламский сонник: толкование снов по Корану и Сунне Оглавление Как ислам относится к толкованию снов Кто такой Ибн Сирин и при чём тут Коран и Сунна Толкование частых символов по исламской традиции Вода Змея Деньги и золото Покойник Ребёнок Кольцо FAQ — частые вопросы Можно ли верить толкованию снов в исламе? Кто такой Ибн Сирин? Какие сны в исламе считаются вещими? Исламский сонник: как трактуют сны по Корану, Сунне и толкованиям Ибн Сирина. Три типа снов в исламе и значения популярных символов — в материале Life.ru. Исламский сонник: значение снов по Корану и Сунне. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сны в исламской традиции не рассматриваются как простой набор знаков, каждому из которых можно автоматически присвоить одно значение. В исламе прежде всего важно понять, каким был сам сон: доброй вестью, отражением дневных мыслей или пугающим видением. Основой для толкования сновидений служат Коран, Сунна и труды мусульманских толкователей, самым известным среди них считается Мухаммад ибн Сирин.

Как ислам относится к толкованию снов

В исламе сновидениям уделяется внимание, но не каждому сну приписывается особое духовное значение. В хадисе, переданном от Абу Хурайры, говорится, что сны бывают трёх видов: благая весть от Аллаха, то, чем человек занят в бодрствовании, и пугающее видение от шайтана.

Иными словами, исламская традиция различает:

добрый сон — сновидение, которое может быть благой вестью;

отражение собственных мыслей, переживаний и того, чем человек был занят наяву;

пугающий сон от шайтана — видение, призванное вызвать страх, печаль или тревогу.

Это различие важно для мусульманского сонника. Если человек весь день думал о предстоящем собеседовании, а ночью увидел себя на работе, необязательно искать в таком сне тайное предсказание. Он может быть просто отражением дневных забот.

Особое место занимает добрый, правдивый сон. Согласно исламской традиции, вещими бывают сны у наиболее правдивых людей, а истинное видение названо частью пророчества. Пророк Мухаммед говорил: «Благой сон праведного человека – это 1/46 часть пророчества». Но это не означает, что любой яркий сон становится откровением, или что по нему можно предсказывать будущее.

К неприятным снам исламская традиция рекомендует относиться иначе. В хадисах советуется попросить у Аллаха защиты от шайтана, слегка сплюнуть в левую сторону трижды и не рассказывать такой сон другим людям.

Что значат сны в исламе: как говорил пророк Мухаммед. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nivens

Кто такой Ибн Сирин и при чём тут Коран и Сунна

Мухаммад ибн Сирин — известный мусульманский учёный из Басры, живший в VII–VIII веках. Он принадлежал к поколению табиинов, был известен как знаток религиозных наук и особенно прославился искусством толкования сновидений.

Именно с его именем сегодня чаще всего связывают классический мусульманский сонник. Однако здесь есть существенная оговорка: книга, которая широко распространяется под названием «Толкование снов Ибн Сирина», не имеет достоверно установленного авторства, поскольку убедительных свидетельств о том, что этот сохранившийся сборник действительно был написан самим Ибн Сирином, нет. При этом его известность как толкователя снов подтверждается биографическими источниками.

Важен и другой момент. В исламской традиции толкование не сводится к механическому поиску слова в справочнике. Принципы могут выводиться из Корана, Сунны, арабских пословиц, значений имён, образных ассоциаций и даже противоположного значения. Такой подход описывается, в частности, в исламских разъяснениях метода та'бира — толкования сновидений. Соответственно, одно и то же явление, увиденное во сне, может иметь сразу несколько толкований.

Коран показывает саму возможность осмысленного толкования снов на примере пророка Юсуфа. В суре «Юсуф» рассказывается о его собственном сне, а позднее — о том, как он объясняет сновидение египетского царя. В частности, царь видит семь тучных коров, которых пожирают семь тощих, а также семь зелёных и семь сухих колосьев. Юсуф связывает этот образ с семью урожайными годами и последующими годами голода. В хадисах также содержится немало повествований, связанных с толкованием сновидений. Например, пророк Мухаммед сказал: «Увидевший меня во сне увидит меня и наяву, а шайтан не может принимать мой облик». Это означает, что в таком сновидении толкование будет буквальным и не может иметь противоположное значение.

Кто такой Мухаммад ибн Сирин: учёный-толкователь снов. Фото © as-salam

Толкование частых символов по исламской традиции

Рассмотрим наиболее распространённые значения образов в классической мусульманской традиции. Их следует воспринимать именно как традиционные варианты толкования, а не как гарантированные предсказания.

Вода

Вода — один из центральных образов исламской символики. В классической традиции чистая и приятная вода обычно трактуется благоприятно: как жизнь, благополучие, достаток, знание или очищение. Особенно важны её состояние и действия человека во сне.

Чистая вода может указывать на благоприятные обстоятельства, а питьё чистой воды — на получение пользы, знаний или облегчение. Напротив, мутная, грязная или бурная вода в традиционных толкованиях получает менее благоприятные значения и может связываться с трудностями, тревогой или запутанной ситуацией.

К чему снится вода. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peter Milto

Змея

В классических толкованиях змея чаще всего связывается с врагом, соперником или скрытой враждебностью. При этом значение зависит от поведения животного и обстоятельств сна.

Спокойная змея, нападающая змея, её появление в доме или убийство змеи — разные ситуации. В традиции, связанной с Ибн Сирином и позднейшими толкователями, размер, сила и действия змеи могут менять смысл образа. Уничтожение змеи обычно трактуется как преодоление противника или опасности, а приручение змеи – как примирение с врагом.

Почему снится змея: значение в исламе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DSlight_photography

Деньги и золото

С материальным достатком в классическом соннике всё сложнее, чем предполагает современная логика «деньги во сне — к богатству». Значение денежных символов зависит от того, что именно человек увидел и как это происходило.

Особенно показателен образ золота. В традиционных толкованиях золото не всегда считается благоприятным символом. Для мужчины оно могло ассоциироваться с обязанностью, потерей или тяжестью, поскольку ношение золота мужчинами запрещено в исламе. Для женщины золото чаще связывалось с украшением и достатком.

Что значит, если приснились деньги и золото. Фото © Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Покойник

Сны об умерших вызывают особый интерес. В классических толкованиях значение имеет состояние умершего: как он выглядит, что говорит и что делает.

Если покойник выглядит спокойным и довольным, такой сон традиционно может восприниматься как утешительный. Если умерший выглядит обеспокоенным или обращается с просьбой, это может стать поводом для молитвы за него и совершения благого дела от его имени.

К чему снится умерший в исламе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Ребёнок

Образ ребёнка в классических мусульманских толкованиях может иметь несколько направлений. Дети связываются с радостью, благом и украшением земной жизни, но одновременно — с ответственностью и испытанием.

Поэтому здоровый и счастливый ребёнок может толковаться благоприятно, тогда как плачущий, потерявшийся или нуждающийся в помощи ребёнок способен указывать на заботу, обязательство или проблему, требующую внимания. Важны возраст ребёнка, его состояние и обстоятельства самого сновидца.

Если приснился ребёнок: значение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kristina Igumnova26

Кольцо

Кольцо в классической традиции может символизировать власть, владение чем-либо, обязательство или связь с другим человеком. Такое значение связывают, в частности, с образом царского перстня и печати Сулеймана.

Получение кольца может трактоваться как приобретение положения, полномочий или обязательства. Потеря кольца, напротив, может указывать на утрату власти, статуса или важной связи. В случае брачных сюжетов кольцо также может иметь значение союза и обязательства.

Что значит кольцо во сне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PloyKanok

FAQ — частые вопросы

Можно ли верить толкованию снов в исламе?

Ислам признает, что некоторые сны могут быть значимыми, однако не каждый сон является вещим. Хадисы выделяют три категории сновидений: благую весть от Аллаха, отражение собственных мыслей и пугающие видения от Сатаны. Поэтому к сонникам следует относиться осторожно и не воспринимать их как точный прогноз будущего.

Кто такой Ибн Сирин?

Мухаммад ибн Сирин — известный учёный раннего исламского периода и один из наиболее знаменитых толкователей сновидений. Однако популярная книга, которая сегодня носит его имя, не имеет достоверно подтверждённого авторства Ибн Сирина. Поэтому корректнее говорить о классической традиции, связанной с его именем, а не утверждать, что все опубликованные под его именем толкования принадлежат ему лично.

Какие сны в исламе считаются вещими?

Особое значение имеют правдивые добрые сновидения — ру'я. В хадисах они названы частью пророчества. Однако это не означает, что любой яркий или запомнившийся сон является вещим. В исламской традиции также существуют сны, возникающие из собственных мыслей, и пугающие сны.

Авторы Альмир Хабибуллин