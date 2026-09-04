Испания встретила осень 45-градусной жарой и повторила исторический рекорд

Температура в Испании 3 сентября поднялась до плюс 45,7 градуса, повторив абсолютный рекорд первого месяца осени за всю историю наблюдений. Экстремальный показатель зафиксировали в муниципалитете Эль-Гранадо в Андалусии.

Как сообщило государственное метеорологическое агентство Испании Aemet, этот день также стал самым жарким в стране с начала 2026 года. Предыдущий сентябрьский максимум был зарегистрирован десять лет назад. В 2016 году воздух в муниципалитете Монторо прогрелся до тех же плюс 45,7 градуса.

Нынешний рекорд продолжил череду погодных аномалий в королевстве. Первая половина 2026 года оказалась самой тёплой за последние 65 лет. Июнь стал вторым по температурным показателям за всю историю измерений, а июль — самым жарким и засушливым с 1961 года.

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