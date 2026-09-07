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Опубликовано 7 сентября, 02:23

Испанский пилот Пабло Аморос погиб во время гонки GTI Trophy

Пабло Аморос. Обложка © X / RFEDA

Пабло Аморос. Обложка © X / RFEDA

Испанский автогонщик Пабло Аморос погиб в воскресенье во время гонки GTI Trophy. Авария произошла на автодроме Монтебланко в Уэльве. О гибели спортсмена сообщила Королевская испанская федерация автоспорта (RFEDA) на своей странице в соцсети Х.

Федерация не раскрыла подробности аварии на трассе Монтебланко. Причины произошедшего также пока не уточняются.

«От имени RFEDA мы выражаем глубочайшие соболезнования в связи с кончиной гонщика Пабло Амороса во время соревнований на трассе Монтебланко», говорится в сообщении.

Пабло Аморос по профессии был юристом. В автоспорте он выступал в кольцевых гонках и ралли в Испании.

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Лия Мурадьян
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