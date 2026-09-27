Исповедь и благодарность: В РПЦ рассказали, что важно сделать в день Воздвижения Креста Господня

27 сентября православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Священник РПЦ, проповедник, миссионер Стахий Колотвин рассказал Life.ru, что верующим особенно важно сделать в этот день.

В день Воздвижения Креста Господня мы почитаем самого Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, но не момент Его торжества или силы, а момент Его жертвенной любви к нам. То есть это праздник Божественной любви, потому что, как сказано, нет больше той любви, чем если кто душу свою положит за друзей своих. В Евангелии также говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Действительно, мы как христиане верим, что Бог — это любовь. И самое величайшее проявление любви — когда ты не жалеешь своей жизни. Бог приходит и отдаёт Свою жизнь на кресте. Священник РПЦ, проповедник, миссионер Стахий Колотвин

Когда весной мы празднуем Пасху Христову, а перед этим в Великую Пятницу совершаем воспоминание о страданиях Христа, это сложно назвать праздником. Это день грусти и скорби; хотя храмы заполнены, людям не до празднества. А примерно через полгода, осенью, совершается праздник Воздвижения Креста Господня, который имеет историческое значение: царица Елена, окончание гонений на христиан, начало мирной жизни при императоре Константине, нахождение Креста Господня и возможность каждому верующему человеку приложиться к этой святыне. С этим связаны чудеса, но всё это лишь продолжение нашей благодарности Господу, который на этом кресте умер вместо нас.

По словам священника, за каждый наш грех мы должны быть преданы наказанию и лишиться Царствия Небесного. А Господь нас так любит, что выкупает наш долг и сам страдает за наши грехи. Он делает это не для того, чтобы потом спросить с нас втридорога, а наоборот — чтобы простить каждого, кто приходит. Поэтому в этот день самое обязательное, что необходимо сделать человеку, — это прийти на исповедь.

Перед крестным знаменем и Евангелием нужно покаяться в своих грехах и сказать: «Господи, я недаром ношу крест на своей груди. Этот крест — символ Твоей жертвы. Я помню об этом, и поэтому прихожу, прикладываюсь к Нему и исповедуюсь».

Хотя это праздник и торжество, в церковном году бывают дни — как, например, Усекновение главы Иоанна Предтечи и некоторые другие, — когда мы держим пост в пище. Можно вспомнить слова из знаменитой песни: «Это радость со слезами на глазах». Праздник Воздвижения Креста Господня — это именно радость со слезами на глазах. Это действительно победа Христа над смертью, но победа скорбная. Именно поэтому вместо праздничного стола мы держим строгий пост, во время которого христиане воздерживаются не только от мясного и молочного, но даже от рыбных блюд.

«Это как раз тот самый день, когда мы приходим и исповедуемся. Исповедь у нас всегда проходит перед крестом. В этот день большой крест будет лежать посреди храма, но и у священника, где идёт исповедь, всегда лежит небольшой крест. Мы целуем его и говорим: «Господи, я помню, что именно крестом Ты искупил мои грехи и именно на нём пролил Свою кровь, которой мы можем причаститься во время богослужения», — добавил проповедник.

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