Источник ТАСС: США могут помочь восстановить Украину после урегулирования
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Соединённые Штаты могут принять участие в восстановлении Украины, если сторонам удастся достичь соглашения об урегулировании конфликта. Об этом сообщил ТАСС неназванный источник.
«Такая опция в текущей ситуации выглядит логичной», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможной помощи Вашингтона.
Какие именно проекты США могли бы поддержать, о каких объёмах финансирования идёт речь и обсуждались ли уже конкретные механизмы восстановления, источник не уточнил.
Заявление прозвучало на фоне продолжающихся контактов по украинскому урегулированию. Москва ранее говорила о заинтересованности в возобновлении переговоров с участием России, США и Украины.
Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле рассчитывают на возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва надеется на подвижки в этом направлении.
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