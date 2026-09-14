Источник ТАСС: США могут помочь восстановить Украину после урегулирования

Соединённые Штаты могут принять участие в восстановлении Украины, если сторонам удастся достичь соглашения об урегулировании конфликта. Об этом сообщил ТАСС неназванный источник.

«Такая опция в текущей ситуации выглядит логичной», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможной помощи Вашингтона.

Какие именно проекты США могли бы поддержать, о каких объёмах финансирования идёт речь и обсуждались ли уже конкретные механизмы восстановления, источник не уточнил.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся контактов по украинскому урегулированию. Москва ранее говорила о заинтересованности в возобновлении переговоров с участием России, США и Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле рассчитывают на возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва надеется на подвижки в этом направлении.