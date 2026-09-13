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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 13 сентября, 11:00

Положение Киева становится тяжелее день ото дня, заявил Песков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положение Киева, по его оценке, продолжает осложняться. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Песков отметил, что ситуация не меняется в лучшую сторону для украинских властей и назвал их заявления провокационными.

«Режиму становится тяжелее и тяжелее день ото дня. И сейчас им будет тяжело. Поэтому делают они воинственное провокационное заявление или не делают, наши военные уж точно знают, что им делать и как», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, российские военные продолжают действовать в соответствии с поставленными задачами.

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Россия не исключает проведения нового раунда трёхсторонних переговоров по Украине уже в октябре. Как заявил ранее Песков, в Кремле рассматривают такой вариант и отмечают наличие общей инициативы для возобновления контактов между сторонами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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